Antonella Elia colpisce e affonda Francesco Oppini: «Sei viscido, doppiogiochista e paracu*o». Lui non ci sta

Antonella Elia contro Francesco Oppini: «Sei viscido, doppiogiochista e paracu*o». Lui non ci sta. È lei la vera voce del pubblico, grazie alle sue stoccate durante la diretta della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, i concorrenti non hanno scampo. I social sono tutti con lei.

Il ruolo di Francesco Oppini all'interno della casa viene visto con sospetto. Ma anche al pubblico fuori, che guarda la diretta del Grande fratello Vip, non è sfuggito il suo atteggiamento da stratega. Durante la diretta della dodicesima puntata il figlio di Alba Parietti ha cercato di smorzare i toni, ma ad accendere la miccia ci ha pensato Antonella Elia.

Regina indiscussa degli opinionisti, Antonella Elia ha dato voce al pensiero del pubblico: «Francesco dall'esterno si vede che sei un grande giocatore ma non molto furbo. Giochi a carte scoperte perchè sei un parac**o ma anche un po' viscido. Anche il bacio che hai dato a Tommaso, lo hai dato perchè hai pensato che ti conveniva darglielo. E' chiaro che fai il doppio gioco».

Oppini prova a non cedere alle provocazioni dicendo: «Facciamo che lo prendo come un complimento», ma la Elia non molla l'osso: «No, guarda che non è un complimento». Ovazione sui social per lei.

“Caro Francesco io ti guardo da fuori, trovo che tu sia un gran giocatore, ma non sei furbo”



ANTONELLA ELIA CI FA LEZIONE DI REALITY CHI MEGLIO DI LEI #gfvip — QUANDO MERITO TUTTO IL CONTRARIO SE PROPRIO 🍿📽 (@aidalaverdadera) October 23, 2020

ANTONELLA ELIA GRAZIE, GRAZIE PER RIPORTARE TUTTO CIÒ CHE PENSA IL TWITTER #GFVIP — fess søng ever vs uni (@fesssongever) October 23, 2020

Antonella Elia a fine programma ti diamo la medaglia di ambasciatrice del Twitter ❤️ #gfvip — Eli (@eliscrivecose) October 23, 2020

MADONNA, ANTONELLA ELIA SEI L'OPINIONISTA DELLA VITA #gfvip — Daninseries (@Daninseries) October 23, 2020

ANTONELLA ELIA È L'OPINIONISTA MIGLIORE CHE IL #GFVIP ABBIA MAI AVUTO.

È il suo ruolo ideale e non perché io sia d'accordo con lei ma perché GUARDA DAVVERO IL LIVE E LEGGE DAVVERO I SOCIAL, cosa che nemmeno il conduttore fa. #GFVIP — M (@ggguore) October 23, 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 23:07

