CANNES - «L’apparizione di un’icona venuta dritta dagli anni ‘80». Così, regista di Un couteau dans le coeur, ha vissuto il primo incontro con, star mondiale da quando, a 14 anni, cantava Joe le taxi, oggi figura simbolica della moda e del cinema francese. L’attrice ha partecipato alche si è appena concluso nei panni di Anne, produttrice di film porno gay e vittima di un’ossessione amorosa per la sua montatrice. Un ruolo che l’ha portata lontana dal suo consueto territorio e che le ha permesso, per la prima volta, di gareggiare per la Palma d’Oro.«No, perché ero molto colpita dalla sceneggiatura. Questo è un film d’amore e un film politico che incoraggia l’accettazione della diversità, contro cui di solito puntiamo il dito perché siamo creature spaventate. La verità è che siamo tutti, ugualmente, esseri umani, anche se magari non siamo nati con la stessa fortuna o negli stessi paesi, con le stesse politiche e le stesse regole. Siamo tutti solo esseri umani».«Mi sono così divertita! Quando indossavo quegli stivali rossi mi sentivo molto forte! Avevo una camminata speciale che mi dava fiducia in me stessa. E poi c’erano la parrucca bionda, il trucco... tutto è stato divertente e mi ha aiutato a preparare il personaggio».«Quando ero in giuria sognavo di tornare a Cannes con un film e con un regista che mi teneva la mano sulla Montée des Marches. Mi piaceva essere una giurata, anche se prendere la decisione finale è stato difficilissimo, perché sapevamo che avremmo fatto la differenza nella vita dei registi e degli attori».«Ciò che è stato detto e scoperto in questo ultimo anno mi dà speranza, perché nel momento in cui individui un problema vuol dire che stai già provando a risolverlo. Ciò che è successo nel mondo del cinema sta facendo sì che si dia voce a molte donne, sta dando la forza di osare»