Tom Holland: «Distrutto psicologicamente, mi fermo un anno». Cosa è successo all'attore star di Spiderman

Tom Holland ha preso una decisione netta: si sta prendendo una pausa di un anno dal cinema. La causa? L'ultimo ruolo che ha dovuto interpretare nella miniserie di Apple Tv, The Crowded Room è stato «difficile». E dopo due anni intensi che lo hanno visto anche protagonista del film di successo Spider-Man: No Way Home e Uncharted, Tom, a 27 anni, è pronto a ritirarsi dal cinema. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Tom Holland, interpreta Danny Sullivan nella serie The Crowded Room: un giovane che viene arrestato perché sospettato di aver commesso un grave crimine. Durante la serie, il protagonista rivelerà lentamente alcuni dettagli sulla sua fragile psiche attraverso le interviste di una giornalista, interpretata da Amanda Seyfried.

Tom, che ha una relazione con Zendaya, ha dichiarato di essersi preso una settimana di pausa perché desidera vivere un periodo lontano dal suo lavoro. «Sul set è stato difficile - ha raccontato Tom Hollan-. Ho provato delle emozioni molto dorti che sicuramente non avevo mai provato prima. Ho sentito molta pressione psicologica e ammetto che è arrivato un momento in cui ho pensato: "Ho bisogno di una pausa" », ha spiegato in un'intervista a Extra Tv.

