Tom Holland in versione ologramma presenta a Cinecittà «Spider-Man: No Way Home»

Sta per arrivare al cinema “Spider-Man: No Way home”, dove per la prima volta nella storia cinematografica viene rivelata l'identità del nostro amichevole eroe di quartiere. In occasione del lancio del film è stato organizzato dalla Warner Bros. Entertainment Italia un evento unico: in collegamento da Los Angeles il protagonista Tom Holland è apparso negli studi di Cinecittà sotto forma di ologramma: « Sono cresciuto guardando i film di Spider-Man da bambino, è sempre stato il mio personaggio preferito » racconta Holland. « Dargli vita è stato un grandissimo onore, da quando lo interpreto la mia vita è cambiata ». Per capire meglio questa avanzata tecnologia, uno degli addetti ha spiegato a Leggo in cosa consisteva questo metodo: « Tom Holland stava davanti ad un green screen dove è stato messo uno sfondo nero con delle luci che simulava la stessa ambientazione dello studio di Cinecittà » racconta uno dei tecnici. « Nello stesso momento noi a Roma abbiamo proiettato l’immagine di Holland in retro proiezione usando un telo micro forato bianco, che al buio sembra trasparente. Ed ecco che avete visto il suo ologramma ». "Spider- Man: No Way Home è al cinema dal 15 dicembre. (a cura di Paola Schettino Nobile)

