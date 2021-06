Stefania Sandrelli a “Oggi è un altro giorno: «I miei film erotici? Mi sono divertita tantissimo a girarli»

Stefania Sandrelli si racconta tra vita privata e carriera a Oggi è un altro giorno. L'attrice, intervistata da Serena Bortone, ricorda la sua carriera, i suoi primi film, spiegando che durante la prima pellicola girata, quando aveva appena 15 anni, divenne amica di tutte le attrici sul set rendendosi poi conto che avrebbe dobuto iniziare ad essere più distaccata.

La Sandrelli confessa di sentirsi ancora con Gino Paoli, suo grande amore dal quale è nata anche la figlia: «Ci vogliamo molto bene». Ricorda poi come è iniziata la loro storia d'amore: «Lo sentìì cantare "la gatta" e quella canzone mi fece innamorare di Gino». Il loro rapporto però non è sempre stato rose e fiori, anzi è stato piuttosto burrascoso e a riguardo racconta di una scena di gelosia in cui distrusse diversi oggetti a Gino: «Andai proprio a prendere quello che sapevo essere più caro per lui», ammette. Infine sull'amore di oggi scherza: «Oggi vivo un po' di rendita», lasciando intendere di non essere innamorata.

Parlando del suo passato, Stefania Sandrelli ricorda le pellicole erotiche, alcune delle quali girate con Tinto Brass: «Mi sono divertita molto, mi è piaciuto recitare e lo rifarei», ma aggiunge ironicamente: «Ora però ho un'altra gravità non potrei».

