Sandra Milo a “Oggi è un altro giorno”: «Mia figlia Azzurra è stata riconosciuta come un miracolo, nacque morta e poi respirò»

Sandra Milo, 88 anni, ospite a Oggi è un altro giorno su Rai Uno racconta del rapporto con i figli. Durante l'intervista con Serena Bortone è presente anche il figlio, Ciro, con il quale ricorda il celebre scherzo che le fecero anni fa - nel 1990 - in diretta tv. Sandra spiega che ognuno dei suoi figli ha una storia ma con tutti c'è un forte rapporto di amore e rispetto reciproco.

Leggi anche > Vanessa Gravina, rivelazione a "Oggi è un altro giorno": «Ho una mania come la contessa Adelaide e nelle storie d'amore...»

Parlando dello scherzo spiega di aver provato a trovare il responsabile: «Veniva da un ufficio di Roma, ci lavoravano 26 donne e tutte negavano, era necessario fare denunce e indagare, ma visto che non era successo nulla ho lasciato correre». Ciro racconta di non aver saputo nulla fino a quando non ha visto la madre, che lo ha cercato in ogni posto di Roma: «Quando mi ha visto mi ha abbracciato ma io ancora non avevo capito cosa era successo».

Poi racconta dell'incidente in moto avuto dal figlio, un brutto incidente in cui sbattè la testa e gli si staccò il cuoio capelluto. Il figlio spiega di averle chiesto di non andare in ospedale per paura che gli tagliassero i capelli. Sandra ricorda: «io gli promisi che non lo avrei portato in ospedale e così ho fatto, l'ho tenuto a casa e l'ho monitorato. Però gli ho preso quei capelli e glieli ho riattaccati».

Sandra racconta quando si è lasciata con il marito. Ricorda di essere uscita di casa per comprare le uova di Pasqua per i tre figli. Tonando a casa non l'ha visto, ha preparato i figli, ha organizzato il pranzo di Pasqua e andando a letto ha trovato un foglio in cui le diceva che se ne andava: «Non andavamo d'accordo, ma succede a molte coppie, così è finita in un attimo una storia che sembrava poter durare una vita. Sono stata male, crescere 3 figli da sola, ma non mi sono scoraggiata».

Raccorda infine la nascita di Azzurra: «Nacque di 7 mesi piccolissima e poi è morta. Tutti i medici la chusero in una coperta di lana, venne una suora che prese la bambina, mi disse che se la strinse a cuore, le fece pratiche di rianimazione pregando e la bambina fece un respiro. Rimase per tre mesi tra la vita e la morte e alla fine ce l'ha fatta”. Quello della bambina è stato decretato come un miracolo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA