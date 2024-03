Star Wars, anche Hayden Christensen presente al light show sull'Empire State Building: via alla campagna ​“March to May the 4th”

Inagurata il 21 marzo a New York City la campagna Star Wars “March to May the 4th”, con l’annuncio di tanti nuovi prodotti dedicati alla saga, tra cui giocattoli, abbigliamento, accessori, articoli da collezione e altro ancora.

La campagna è partita con uno speciale takeover dell’Empire State Building che ha incluso una cerimonia di illuminazione con Hayden Christensen, interprete di uno dei villain più iconici di sempre, Darth VaderTM.





Il culmine dell'evento

Con l'accompagnamento della Marcia Imperiale (Darth Vader’s Theme) di John Williams, l'evento è culminato in un movimentato spettacolo di luci sulla facciata dell’edificio simbolo di New York famoso in tutto il mondo. Lo spettacolo di luci di 5 minuti proponeva le immagini della saga con un focus particolare sui villain più amati dai fan, tra cui Darth Vader, l’Imperatore Palpatine, gli stormtrooper e altri ancora.

