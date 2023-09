Pietro Castellitto sbarca con Enea a Venezia 80, otto minuti di applausi. Sul red carpet anche il padre Sergio

di Redazione web

Pietro Castellitto, 31 anni, è il più giovane dei registi in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, nell’anno in cui c’è il più giovane presidente di giuria nella storia della Mostra, Damien Chazelle, 38 anni. Otto minuti di applausi hanno accolto in Sala Grande al Palazzo del Cinema, la premiere di Enea, il film di Pietro Castellitto in concorso a Venezia 80. Con lui sul red carpet anche il padre, Pietro Castellitto.

"Enea", in sala il prossimo 25 gennaio con Vision, è il racconto di una generazione che vive tra circoli lussuosi e spaccio, tra noia e ricerca d’emozioni, non lontana da quella del romanzo di debutto di Castellitto, "Gli iperborei".

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 22:37

