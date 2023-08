Mostra del cinema di Venezia 2023, i film imperdibili (e non solo) in concorso: tutto quello che c'è da sapere

La Mostra del cinema di Venezia festeggia gli ottant’anni dal 30 agosto al 9 settembre, in maniera inattesa. Con lo sciopero degli attori che ormai incombe su Hollywood, sarà un’edizione molto, molto italiana, ma il cuore della manifestazione legata alla settima arte restano i film. Anche se spesso ad accompagnarli sul tappeto rosso non ci sarà il cast. Qualcuno già ricorre a cavilli legali come Sofia Coppola che sta provando a portare i suoi attori per presentare il biopic “Priscilla”, sulla moglie di Elvis, uno dei titoli più attesi.