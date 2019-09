Penelope Cruz, abbraccio fuori programma alla maestra Meryl

Non aveva alcuna intenzione di perdere l'occasione di salutare quella che considera una grande maestra, così Penelope Cruz si è voluta fermare dopo la conferenza stampa di 'Wasp Network', il film del regista francese Olivier Assayas di cui è protagonista in concorso al Lido, per aspettare Meryl Streep, protagonista in una successiva conferenza, quella di 'Laudromat', il film in concorso di Steven Soderbergh.

Un affetto e un'ammirazione ricambiate, perché quando Meryl Streep ha visto l'attrice spagnola le è andata incontro e si sono abbracciate con grande slancio, come chi è veramente felici di rivedersi.

