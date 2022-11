Ruffini: «Il mio Ragazzaccio? Un film su bulli e vittime, tutti danneggiati dal lockdown»

di Paolo Travisi

Il bullismo visto da dentro. Vissuto da un Ragazzaccio, titolo del nuovo film di Paolo Ruffini, nelle sale da oggi, che racconta la storia di un adolescente, Mattia, nel momento più duro della storia recente: il lockdown. Quando si è reagito all’isolamento sociale con l’iperconnessione e i ragazzi ne hanno subito le conseguenze più forti. Il bullo ancora più bullo, il bullizzato sempre più vittima, eppure la linea che unisce i due è sempre più evidente, come racconta bene Ruffini, con l’aiuto di un cast importante: Massimo Ghini e Sabrina Impacciatore, i genitori del ragazzaccio (Alessandro Bisegna) e Giuseppe Fiorello, il prof illuminato.

Un film girato durante il lockdown. Perché?

«L’ho scritto a marzo 2020 e girato lo scorso anno, pensando che molti autori volessero fare un film sul Covid, e invece non ce ne sono. Ho voluto raccontare quel momento, quel castigo forzato per molti ragazzi, che hanno subito danni psicologici, e le conseguenze stanno iniziando a vedersi ora».

