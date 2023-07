Oliver Stone, la foto coltelli in mano nella cucina del rifugio d'alta montagna

di Redazione web

Il regista americano Oliver Stone è stato fotografato in posa nella cucina di un rifugio situato in Alta Badia in Trentino Alto Adige, il "Rifugio Scotoni" e la foto ha fatto il giro del web. Il famoso regista ha un legame molto particolare con il Bel Paese. Sono molte, infatti, le sue visite, sia turistiche che non. Oliver è spesso ospite alla mostra del Cinema di Venezia, dove compete portando pellicole cinematografice sempre molto apprezzate dalla critica, anche se spesso il regista esprime opinioni molto dure e controcorrente.

Ma torniamo al rifugio e andiamo a vedere che cosa ci faceva Oliver in cucina.

Oliver Stone si nasconde in un rifugio

Oliver Stone ha concesso una foto al proprietario del "Rifugio Scotoni" che, sorpreso di trovare il regista americano tra i suoi commensali, non ha resistito e ha voluto chiedergli un ricordo. Oliver, tuttavia, non si è fermato solo a questo, perché ha vouto scattare la fotografia nella sua cucina, con in mano una mannaia da macellaio, usata per le famosissime grigliate del rifugio.

Il regista americano ha scelto la montagna come meta per le sue vacanze estive e ha trovato la pace tra le Alpi. Oliver Stone ha dimostrato la sua grande umiltà, mettendosi in gioco con il ristoratore, suo grandissimo fan che non dimenticherà questa giornata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 17:10

