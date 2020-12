Il regista Oliver Stone: «Ho fatto il vaccino Sputnik. Non capisco perché vedete la Russia come un nemico»

Oliver Stone è vaccinato contro il Covid: il vaccino lo ha fatto in Russia, lo Sputnik V. E secondo il regista, non c'è motivo per cui non bisognerebbe fidarsi: Stone ha affermato che il farmaco è «utile» e ha sottolineato di non capire perché lo Sputnik V «sia ignorato nei paesi occidentali». «La stampa ignora tutte le informazioni», ha aggiunto Stonem che si è recato in Russia per un tour delle centrali nucleari legato ad un documentario sul clima che sta preparando.

«Sono stato vaccinato pochi giorni fa. Non so ancora quanto sia efficace il vaccino russo - ha ammesso il regista di Platoon e Wall Street in un'intervista all'emittente Perviy Kanal - ma ho sentito molti commenti positivi al riguardo. Avrò bisogno della seconda iniezione». Quanto alla geopolitica dei vaccini, Stone ha detto: «Gli Stati Uniti, nella loro follia, considerano la Russia e la Cina come paesi nemici, anche se personalmente non la penso così. Penso che la Russia e la Cina sarebbero ottimi partner per gli Stati Uniti», ha concluso.

