Festival dei Festival, a Milano il meglio dei film da Venezia a Cannes

di Ferruccio Gattuso

L’appuntamento è fisso, per i cinefili milanesi imperdibile. Fino al 30 15 sale, a partire da Anteo Palazzo del Cinema, sono aperte alla rassegna Le Vie del Cinema, che porta i festival internazionali di Venezia, Locarno e Cannes a Milano. Il programma è incalzante: proiezioni e appuntamenti con registi, per una immersione in ventinove titoli. Tra i titoli più attesi c’è Tar di Todd Field (questa sera all’Orfeo, ore 21), protagonista Cate Blanchett, vincitrice della Coppa Volpi come migliore attrice nel ruolo di una direttrice d’orchestra, la prima donna sul podio della prestigiosa Berliner Philarmoniker. Titolo d’autore è senza dubbio Call of God del sudcoreano Kim Ki-duk (questa sera al Palestrina, ore 19). Tra i film più apprezzati presenti in rassegna spicca Argentina, 1985 di Santiago Mitre, ambientato negli anni della dittatura militare, con un bravissimo Ricardo Darìn, così come The Whale del regista Darren Aronofsky, con Brendan Fraser e la giovane protagonista di Stranger Things Sadie Sink, non mancherà di attirare il pubblico. Particolarmente attesi anche l’ultima pellicola di Oliver Stone, il controverso documentario Nuclear e Siccità di Paolo Virzì, storia ambientata in una Roma post-pandemia e apocalittica. Dalla sezione Orizzonti una chicca è Bread And Salt, Premio speciale vinto dall’esordiente giovane regista polacco Damian Kocur. Tra gli ospiti attesi, Roberto De Paolis, che incontra il pubblico alla proiezione del suo Princess, al cinema Eliseo venerdì e infine Valentina Bertani con il cast del suo La timidezza delle chiome, lo stesso giorno all’Eliseo, alle ore 21.30. <SC2097,100> Fino al 30 settembre. Sale e orari vari. Biglietto 8,5 euro, cinecard 6 ingressi 36 euro, 12 ingressi 48 euro, info leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA