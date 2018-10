«Il mio primo film? L'ho girato proprio con, lei mi fece una specie di proposta indecente». Una rivelazione clamorosa, quella di, 45enne attore statunitense che, ospite insieme alla 62enne attrice del programma tv The View, ha raccontato un aneddoto decisamente aEra il 1988 e l'allora 15enneaveva debuttato nel mondo nel cinema con il film Il grande cuore di Clara, di cuiera l'indiscussa protagonista. L'attore, diventato grande protagonista della serie tv How I met your mother, ha raccontato: «Non avevo neanche 16 anni e l'ultimo giorno di riprese Whoopi Goldberg mi disse che, entro 10 anni, io e lei avremmo fatto».Per nulla imbarazzata, anzi divertita,ha replicato: «Potrei averlo detto!». Ed è qui cheha spiegato: «Ero ancora pieno di dubbi, così le dissi: "Ascolta, aspettiamo una decina d'anni"». Dubbi più che legittimi, se si considera che l'attore è omosessuale e da anni vive felicemente con David Burtka: la coppia ha anche due figli.Tante risate, quindi, conche ha scherzato così: «Tranquilla, non mi sono mai sentito molestato». Il siparietto, però, non è stato molto gradito da alcuni utenti: «Una donna di 32 anni circuisce un 15enne e dovremmo ridere?». Ad ogni modo, il diretto interessato smentisce di essere stato vittima di molestie.

Sooo Neil Patrick Harris outted @WhoopiGoldberg on how she told him at the age of 15 she was gonna have sex with him 10 years later🤔 Whoopi’s fell almost fell off lol. Not conversations for a grown woman and a 15 year old boy to have. #theview