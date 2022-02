Monica Vitti, Rino Barillari: «Era amata e rispettata, con lei una vera passerella di bellezza»

«Monica Vitti sarà sempre l'emblema del personaggio romano, amatissimo e rispettato da tutti. Quando camminava per strada, la gente quasi si inchinava al suo passaggio». Così, a Leggo, Rino Barillari, il 're dei paparazzi', ricorda la leggendaria attrice, scomparsa oggi a 90 anni.

Sono tanti i ricordi che Rino Barillari ha di Monica Vitti. «Il più bello, senza dubbio, risale agli anni '60: lei passeggiava con la madre lungo via Condotti, facendo shopping nei negozi di moda più in voga, specialmente per quanto riguarda la cultura beat» - spiega il leggendario fotografo - «Ricordo anche lo scoop della sua storia d'amore con Michelangelo Antonioni: tutti i settimanali e i giornali li cercavano, noi eravamo tutti appollaiati a Ponte Milvio, aspettando di vederli uscire insieme. Quello fu un vero momento clou della Dolce Vita. Un altro ricordo che porto con me sono le passeggiate che faceva insieme all'amico e collega Alberto Sordi, con gli inviti in radio».

Rino Barillari ricorda poi altri momenti che lo legano a Monica Vitti: «La si vedeva spesso in via di Ripetta o a piazza del Popolo, perché abitava lì vicino. Ma la si poteva trovare anche alle grandi manifestazioni di sinistra». Oppure, la storia d'amore con Roberto Russo. «Un ragazzo gentilissimo, veramente esemplare, che fino all'ultimo le è stato vicino. La loro storia d'amore è come un film a lieto fine» - spiega ancora Rino Barillari - «Monica Vitti e Roberto Russo, con me, sono stati favolosi: andavano di nascosto dal Bolognese, a piazza del Popolo, e sedevano a un tavolo in un angoletto, lontano da occhi indiscreti. Io li aspettavo nascosto dietro le colonne della chiesa e, appena uscivano, ero pronto per lo scoop».

Il ricordo di Monica Vitti, per Rino Barillari, è anche l'occasione per una riflessione un po' amara. «Lei non passava di certo inosservata, neanche quando cercava di nascondersi. Però era un personaggio amato, rispettato e invidiato. Quando passava per strada, la gente si fermava ad ammirarla» - spiega il fotografo - «Oggi la società è cambiata, la gente insegue i vip per fermarli e rompere i c...i per i selfie. Nell'epoca d'oro di Monica Vitti, invece, era davvero una passerella di bellezza».

