Michael Douglas, Palma d'Oro onoraria a Cannes: «Quel retroscena su Jack Nicholson nel manicomio...»

di Alessandra De Tommasi

Occhi lucidi e passo spedito: Michael Douglas sale sul palco per ricevere la Palma d’oro onoraria al Festival di Cannes. Accanto a lui la moglie Catherine Zeta-Jones e la figlia Carys, che si è data alla recitazione. Grazie al prestigioso riconoscimento, il Premio Oscar 78enne si confessa al pubblico della Croisette senza reticenze.

Johnny Depp strega Cannes: «Hollywood mi ha boicottato. Negli ultimi anni su di me solo racconti di fantasia»

Brie Larson inarrestabile: da Fast X al Festival di Cannes. «Un incarico speciale»

Ha sempre detto di avere un legame speciale con Cannes che va oltre la carriera. Di cosa si tratta?

«Papà ha conosciuto qui la sua seconda moglie, Anne, che è venuta a mancare un paio d’anni fa. Lei lavorava alle pubbliche relazioni del festival, Kirk promuoveva un film: è stato colpo di fulmine».

Qual è il film che le ha creato maggiori problemi?

«Nessuno voleva produrre Qualcuno volò sul nido del cuculo, che poi ha vinto cinque Premi Oscar. Io ho amato il film a scuola ma non avevo le capacità di girarlo, avevo appena 28 anni, ma ero sicuro che dovevamo trovare un vero ospedale psichiatrico e l’ho spuntata.

E Jack Nicholson?

«Lui è arrivato dopo ma non sapeva niente di questa convivenza. Nella pausa pranzo allora ha preso il vassoio e lo ha lanciato urlando: “Ma chi è questa gente che rimane nel personaggio persino quando mangia?”. Quando ho visto che ha creduto che i residenti fossero attori mi sono reso conto di essere sulla buona strada».

Un episodio buffo?

«Il mio amico Danny Devito dirigeva La guerra dei Roses e ha finto di lasciare me e Katheen Turner appesi al lampadario perché voleva andare a pranzo. Per fortuna dopo un po’ ci ha fatto scendere».

La gente per strada vuole sapere di Attrazione fatale o Basic Instinct?

«Nessuno dei due. I ragazzi mi salutano con un “Ehy, Pym!”, il nome del personaggio che interpreto nell’universo Marvel. Ne sono felice: tutti gli sforzi di fingere davanti al green screen e la sensazione di essere un perfetto idiota che parla al nulla sono decisamente ripagati».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA