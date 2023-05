Johnny Depp rinasce a Cannes, 5 ottime ragioni per non perdersi Jeanne du Barry

Johnny Depp è accolto in trionfo sulla Croisette (anche se poi si concede quasi un'ora di ritardo al photocall e in conferenza). E non solo perché un tempo era di casa in Francia durante la lunga relazione con Vanessa Paradis. Stavolta il riscatto da Hollywood passa attraverso uno degli eventi più blasonati al mondo, il Festival di Cannes. È lui il protagonista assoluto della scena nella pellicola in costume d’apertura, Jeanne du Barry. Lo fa nei panni regali di Luigi XVI, ma con nessuna delle eccentricità a cui ci ha abituato sullo schermo.

Ci sono insomma almeno cinque motivi per cui non perdersi questo film del riscatto.

Cannes al via con Johnny Depp-Luigi XV: amori e scandali alla corte del re