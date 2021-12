Mamma ho perso l'aereo, Devin Ratray arrestato per violenza domestica

Guai per Devin Ratray. L'attore che in Mamma ho perso l'aereo interpretava Buzz McCullister, il fratello maggiore di Kevin, è stato arrestato ieri per violenza domestica ai danni della sua ragazza.

Cosa è successo all'attore di Mamma ho perso l'aereo

I fatti contestati risalgono al 20 dicembre quando Ratray e la sua fidanzata, che per ragioni di privacy preferisce restare anonima, sono usciti insieme a cena. L'attore era sotto effetto di alcolici, ma la situazione è degenerata quando due fan si sono avvicinati per un autografo. Al brusco rifiuto di Devin Ratray, la fidanzata avrebbe regalato loro due biglietti autografati, scatenando la reazione furiosa dell'attore. Da quel momento sarebbe iniziata una violenta discussione, proseguita nella stanza del loro hotel.

"Dopo essere arrivati in un vicino hotel Hyatt, i due hanno continuato a discutere all'interno della loro stanza. [Lui] ha poi iniziato a strangolarla, prenderla a pugni e spingerla prima che [la ragazza] fosse in grado di fuggire", ha riferito una fonte al magazine JustJared. A quel punto la ragazza è corsa alla polizia per denunciare.

L'arresto di Devin Ratray

L'arresto è scattato stamattina con l'accusa di percosse e strangolamento, ma dopo poche ore Devin Ratray è stato rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 25mila dollari. L'avvocato dell'ex star di Mamma ho perso l'aereo ha dichiarato che non c'è stata alcuna violenza da parte del suo assistito, solo un'accesa discussione tra lui e la sua compagna. La ragazza però ha riportato lividi al volto e contusioni al braccio destro per aver tentato di difendersi dall'attore che, secondo la deposizione della vittima, era totalmente ubriaco e ha cercato di soffocarla premendole le mani sulla bocca e al collo, prima di aggiungere: «Così muori». La pronta reazione della donna, che è riuscita a morsicarlo a una mano, ha scongiurato il peggio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 18:15

