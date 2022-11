Malore improvviso, l'attrice Emily Chesterton muore a 30 anni. Fan distrutti: «Eri meravigliosa»

Un malore improvviso ha stroncato la vita di Emily Chesterton, attrice di teatro inglese di appena 30 anni. La ragazza è morta all'inizio di novembre. La notizia è stata diffusa nei giorni scorsi dalla sua famiglia, con un messaggio pubblicato sul profilo social dell'artista: «La nostra cara Emily se n'è andata inaspettatamente».

Emily Chesterton chi era

Nata a Manchester nel 1992, viveva a Londra insieme al suo compagno Keoni, con cui stava insieme dal 2018. Si è laureata al Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA). Si era esibita in varie produzioni negli ultimi nove anni. «Cara famiglia e amici, è con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la morte della nostra cara Emily. È stata vincitrice del Premio di poesia Hammond nel 2018 e ha anche ricevuto una borsa di studio William Newsom. A causa di cause naturali inaspettate, Emily è morta circondata dalla sua famiglia», recita il messaggio pubblicato sulle sue pagine social.

Tantissimi i messaggi di cordoglio di parenti, amici e fan che la seguivano negli spettacoli a teatro. «Notizia assolutamente devastante. Un'anima meravigliosa. I pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici», ha scritto una persona sui social. «Ho avuto la fortuna di vedere Emily esibirsi diverse volte, non molto tempo fa al Blue Orange, è stata brillante. Un talento così fantastico e non c'è da stupirsi che la sua perdita sia sentita da così tante persone», ha detto il suo agente.

