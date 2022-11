Uomo trovato morto con i genitali tagliati: era stato condannato per molestie sessuali

di Redazione web

Un uomo di 63 anni con una condanna per molestie sessuali è morto dissanguato, a causa del taglio dei genitali. Reginald Alan Roach era disteso in una pozza di sangue in una zona industriale abbandonata, quando un dog sitter che stava portando a spasso i cani se l'è trovato davanti. È successo a Bangor, nel nord del Galles.

Bambino ucciso dal morso di un serpente, il papà accusato di omicidio. «Ha ignorato la sua richiesta di aiuto»

Ucciso durante il compleanno, Agostino Corvino colpito da una raffica di proiettili mentre festeggiava in strada

Molestatore evirato, il caso

Roach è stato condannato all'inizio del 2022 per essersi spogliato nell'hall di un hotel davanti ai dipendenti. Lo scorso settembre non si era presentato a un'udienza in tribunale, dove si discuteva il suo caso di molestie sessuali. La polizia ha definito la morte del 63enne «inspiegabile». Quando è stato trovato dal dog sitter, che ha subito chiamato i soccorsi, era già senza vita. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'accaduto, ma al momento non hanno nessun sospettato del possibile omicidio.

L'uomo, che ha ammesso le accuse di molestie lo scorso agosto, aveva fatto una scommessa con i dipendenti dell'hotel e per questo motivo si era spogliato davanti a loro denudandosi dalla vità in giù, venendo poi denunciato. Era stato costretto a pagare un risarcimento di 150 sterline al dipendente dell'hotel che si era detto «disgustato dall'accaduto». La vittima aveva avuto altri problemi in passato. Nel 2020 aveva distrutto un monumento costruito per il giorno della memoria. La polizia ha fatto sapere che sta cercando un uomo vestito con jeans e felpa grigia che è transitato nella zona tra le 10 di sabato 5 novembre e le 9 di domenica 6 novembre.

Flasher bled to death after his genitals were sliced off: Police probe discovery of dead man on industrial estate… two weeks after he missed day in court for breaching sex offenders order

via https://t.co/gXlmnbcWpf https://t.co/xqhxf3MluJ — Alexander Nunez Reynolds (@nunez_reynolds) November 11, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Novembre 2022, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA