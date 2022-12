Addio a Kirstie Alley, era la mamma di "Senti chi parla"

di Paolo Travisi

Celebre a cavallo degli Ottanta e Novanta, al fianco di John Travolta, poi l’oblio per entrambi. Ma per Kirstie Alley non ci fu nessun Tarantino a tirarla fuori dal viale del tramonto. Hollywood perdona tutto, ma non le donne che mettono su chili. E dopo aver superato il quintale di peso, per la co-protagonista della trilogia di “Senti chi parla”, nello show business non c’era più spazio. È morta all’età di 71 anni, la due volte vincitrice dell’Emmy, dopo una breve battaglia contro il cancro. Sono stati i suoi figli adottivi ad annunciarne il decesso: «La nostra incredibile madre è morta, era circondata dalla famiglia e ha combattuto con forza», hanno scritto su Instagram.



