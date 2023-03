John Travolta in lacrime agli Oscar, il commovente omaggio per Olivia Newton John (la sua Sandy)

di Angela Casano

«Il tuo Danny, il tuo John», così John Travolta aveva salutato sui social per l'ultima volta Olivia Newton-John scomparsa lo scorso 8 agosto a 73 anni. Ieri, in occasione della 95esima edizione degli Academy Awards, l'attore protagonista - insieme a Olivia Newton in “Grease” - ha omaggiato l'attrice sul palco degli Oscar non riuscendo a trattenere le lacrime.

John Travolta ha introdotto durante la cerimonia di ieri sera, che si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles, il segmento “in memoriam”, dedicato alle personalità di Hollywood che sono scomparse nell'ultimo anno. L'attore ha lanciato la carrellata dei defunti e si è commosso non appena è apparsa Oliva Newton John, sua compagna all'epoca di Grease.

Travolta non ha trattenuto le lacrime quando ha ricordato la sua Sandy, scomparsa a 73 anni la scorsa estate. Con la cantante, attrice e attivista, l'attore aveva girato l'indimenticabile "Grease" ed era rimasto legato da una lunga amicizia.

«In questo settore, abbiamo il raro lusso di fare ciò che vogliamo per vivere e talvolta riusciamo a farlo con persone che amiamo. Poiché stasera è una celebrazione del nostro lavoro è giusto che celebriamo anche coloro che abbiamo perso, che hanno dedicato la loro vita al loro mestiere sia davanti che dietro la telecamera. Ognuno di loro ha lasciato un segno importante» ha esordito l'attore con la voce rotta dal pianto. «Ci hanno fatto sorridere, e sono diventati cari amici a cui rimarremo per sempre irrimediabilmente devoti», ha concluso John Travolta, visibilmente emozionato.

John Travolta quebrándose al recordar a su querida Olivia Newton-John. Qué momento el del In Memoriam 😭💔 #Oscars pic.twitter.com/7DVxTJvqJy — Carla ❁ (@shannonlada) March 13, 2023

