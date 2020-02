Javier Bardem protagonista in “The roads not taken": «L'amore della famiglia è l'unica forza contro la demenza»

Dopo aver tenuto il mondo con il fiato sospeso a bordo della nave di Greenpeace assieme al fratello per il documentario Sanctuary, il Premio Oscar Javier Bardem arriva alla Berlinale con un progetto più intimo. Nel film in concorso The Roads not taken di Sally Porter è Leo, un padre che soffre di demenza e ha bisogno dell’assistenza della figlia, Molly, interpretata da Elle Fanning (insieme nella foto), reduce dal successo di Maleficent 2.



La storia si svolge in una giornata a New York dove l’uomo, messicano per nascita, vive da tempo. A prestare il volto alla moglie Dolores ci pensa Salma Hayek (che nella realtà è la migliore amica di Penelope Cruz, sposata all’attore spagnolo dal 2010). «Per entrare nel vivo della vicenda – ha detto Bardem – ho incontrato associazioni, famiglie e pazienti affetti da demenza, ma non è stato facile perdere il controllo e avventurarmi nella mente confusa di quest’uomo. L’ho fatto perché sul set mi sono sentito sicuro al punto di rendermi vulnerabile. E la presenza di Elle mi ha fatto davvero sentire amato e accudito. Lei dice che con me era in soggezione, non credetele, non sono un mostro spaventoso. Scherzi a parte, durante le riprese ero io un po’ a disagio perché mi sono ritrovato a parlare con accento messicano con una nativa come Salma. Lei però mi ha dato un’ancora reale al dolore della storia».



Leo è spesso perso nei meandri della sua mente, ma cosa farebbe Bardem se succedesse a lui? «L’unica cosa che ti dà la forza di tornare indietro è l’amore, ecco cosa pensavo durante i ciak, sentivo il bisogno della mia famiglia, la parte della mia vita che davvero ho il terrore di perdere». Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA