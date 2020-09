“Il Centenario – Alberto Sordi 1920-2020”: Villa di Alberto Sordi apre le porte al pubblico per la prima volta

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 14:06

Ilprossimo 16 settembre la storica dimora accoglierà la mostra curata da Alessandro Nicosia con Vincenzo Mollica e, giornalista che per 30 anni ne ha seguito il lavoro per Il Messaggero.Mercoledì 16 settembre la leggendariache, inizialmente prevista a marzo, era stata rimandata a causa della pandemia.L'l’esposizione csi snoda fra i vari ambienti della casa conservati negli anni così come sono stati lasciati da Alberto Sordi, per illustrare la lunga carriera e la vita dell’attore attraverso documenti inediti, oggetti, abiti, fotografie, video, curiosità.All’interno della sua casa, la vita e l’opera dell’attore interagiranno con gli ambienti, gli oggetti e le memorie. Oltre alla villa, il Teatro dei Dioscuri ospiterà una seconda sezione che prevede un importante focus su “Storia di un italiano”, il programma Tv degli anni Settanta, a cui il Nostro era particolarmente affezionato.La mostra promossa da Fondazione Museo Alberto Sordi, con Roma Capitale e con Regione Lazio, con il riconoscimento del MIBACT Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia Belle Arti Paesaggio, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, con il patrocinio di SIAE, con il sostegno di Luce Cinecittà, Acea, Banca Generali Private e con la collaborazione di Rai Teche, è curata da Alessandro Nicosia con Vincenzo Mollica e Gloria Satta, prodotta e organizzata da C. O. R. Creare Organizzare Realizzare.