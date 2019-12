Heather Parisi contro Checco Zalone: «L'immigrato? Solo luoghi comuni. Mi sono sentita a disagio». Scoppia la polemica

Checco Zalone e «L'Immigrato»: il singolo in attesa del suo nuovo film

L'immigrato di #CheccoZalone è un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico. Perché l'ironia è altro, l'ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune. #razzismo #immigrato #racism — Heather Parisi (@heather_parisi) December 14, 2019

Io ballerina tu Tarzan è il massimo che può scrivere una ballerina USA? Non è discriminante valutare i pensieri non per il loro contenuto, ma per chi sei, cosa indossi, il tuo accento? Ridurre ognuno a stereotipo culturale è la più grande pigrizia mentale. https://t.co/xRa1sbarLv pic.twitter.com/gXkoenBYt0 — Heather Parisi (@heather_parisi) December 15, 2019

Lunedì 16 Dicembre 2019, 18:50

