Gina Lollobrigida, frattura scomposta del femore dopo una caduta: ricovero in ospedale, sarà operata

Momenti di paura per Gina Lollobrigida. L'attrice, 95 anni, è stata ricoverata in ospedale a Roma dopo una caduta e sarà operata lunedì.

La caduta sarebbe avvenuta in casa, procurando alla leggendaria protagonista del cinema italiano una frattura scomposta del femore. Per questo motivo, i medici non hanno potuto far altro che programmare un'operazione, prevista per lunedì. Lo riporta La Repubblica, che cita anche le rassicuranti parole del legale di Gina Lollobrigida: «Sta bene, l'ho sentita ieri sera e si stava guardando un film, è serena».

Gina Lollobrigida è anche tra i candidati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. La grande attrice, infatti, è capolista per Italia Sovrana e Popolare, la lista fondata da Marco Rizzo (segretario del Partito Comunista), e candidata a Latina, grazie all'intermediazione di Antonio Ingroia, uno dei suoi legali di fiducia. Non si tratta di un esordio: già nel 1999, Gina Lollobrigida si era candidata al Parlamento europeo con la lista dei Democratici.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Settembre 2022, 16:57

