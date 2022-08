Gina Lollobrigida si candida a 95 anni al Senato per la lista “Italia sovrana e popolare”

L'attrice Gina Lollobrigida ritenta la carriera politica. A 95 anni, l'attrice ha deciso di candidarsi al collegio uninominale di Latina per la lista "Italia sovrana e popolare", promossa da Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l'Italia.

Lo rende noto il senatore Emanuele Dessì, ex M5S, oggi esponente del Partito comunista. Ma per Gina Lollobrigida non è la prima volta: l'attrice aveva già tentato la carriera politica.

Nel 1999 faceva parte della lista dei Democratici per le elezioni Europee, ma non fu eletta. Stavolta, è ancora più a sinistra, con la compagine di cui fa parte anche l'ex Pm Antonio Ingroia. E' stato proprio lui a convincere la grande attrice a candidarsi, dopo averla avuta come sua cliente da avvocato.

