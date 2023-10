Fausto Brizzi e Silvia Salis, la coppia darà il cognome materno al figlio: Eugenio nascerà tra poche settimane

di Redazione web

Una scelta coraggiosa - ma che farà discutere - quella dei prossimi genitori Fausto Brizzi e Silvia Salis: la coppia darà al figlio il cognome della mamma. Il mondo, dunque, tra poche settimane conoscerà Eugenio Salis. Da sottolineare che anche il nome di battesimo del piccolo è lo stesso del padre di Silvia Salis.

Ad avere l'idea è stato il futuro papà, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, e quando lo raccontano - spiega Silvia Salis (ex martellista e vicepresidente Coni) - le reazioni delle persone sono alquanto perplesse. «Sguardi strani anche da parte di alcune donne, e questo mi ha stupita; ogni scelta è legittima, ci mancherebbe, ma non credo che le parole, le abitudini o i modi di fare non abbiano un peso sulla realtà».

I motivi della scelta

«La possibilità che, in presenza del riconoscimento paterno, venga utilizzato il cognome della madre è un cambiamento culturale epocale ed è passato incredibilmente inosservato», spiegano i futuri genitori nell'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. Da sottolineare che la scelta intrapresa dalla coppia è da poco possibile anche in Italia (succede così da tempo in molti Paesi del mondo, ndr). In Italia, ha fatto decisamente più discutere la possibilità del doppio cognome (stabilita da una sentenza della Consulta del giugno 2022, ndr) che quella di poter dare a un figlio il solo cognome della madre.

