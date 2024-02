Fast and Furious 11: ultimo capitolo della saga? Le paole di Vin Diesel

di Alessia Di Fiore

Fast and Furious regalerà alla saga un gran finale e a prometterlo è proprio Vin Diesel sul proprio account Instagram.

Numerosi sono i fan che si domandano quando uscirà il prossimo capitolo di Fast and Furious che porterà la saga al numero di 11: il finale aperto del'ultimo film, il 10 (uscito nelle sale lo scorso aprile), che vede il ritorno sullo schermo di The Rock, ha lasciato tutti col fiato sospeso e non si fa altro che aspettare una data ufficiale.

L'interprete di Dominic Toretto in persona, ha voluto rasserenare i suoi fan tramite un post sui social: «Abbiamo appena concluso la nostra riunione settimanale di Fast con gli scrittori e l’intera squadra… dire che l’entusiasmo per il nostro finale è incredibilmente elevato è riduttivo. Wow. Così emozionante…

Mentre tutti si stavano preparando per il weekend carichi ed eccitati, io ho pensato a tutti voi… ricordando i numerosi momenti in cui il vostro entusiasmo e la vostra passione sono diventati la forza trainante del nostro viaggio creativo. Il vostro attaccamento per la nostra saga ha avuto un impatto unico sul suo successo e sulla sua evoluzione… come direbbe mia figlia più piccola, è profondo.

Grazie per essere la spina dorsale di questa saga globale che, grazie a voi, va oltre lo schermo.

Questo grande finale non è solo una conclusione; è una celebrazione della meravigliosa famiglia che abbiamo costruito insieme.

Spero di rendervi orgogliosi!».

Sebbene il pubblico sia in trepidante aspettativa, dalle parole di Vin Diesel evince un nuovo dubbio: questo sarà l'ultimo film della saga? O la fine è giunta solo per la famiglia Toretto e la sua squadra?

Sembrerebbe ufficiale che Fast and Furious 11 sarà l'ultima pellicola della saga interpretata da Vin Diesel.

