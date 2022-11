Chris Hemsworth, la rivelazione: «Ho una predisposizione all'Alzheimer, mi prendo una pausa dal cinema»

Pausa forzata dal cinema per Chris Hemsworth. L'attore famosissimo per aver interpretato, tra gli altri, Thor nella saga Marvel ha deciso di prendersi una pausa dal suo lavoro. Ad annunciarlo è stato lui stesso e la dichiarazione lascia senza parole. Chris ha la predisposizione al morbo di Alzheimer, lo ha scoperto durante le riprese della serie tv Limitless per Disney+. Nel suo patrimonio genetico, sarebbero state trovate due copie del gene APOE4, una da madre e una da padre, che stando ad alcuni studi potrebbe portare a sviluppare la malattia.

Chris Hemsworth, l'annuncio choc

«Sulla prevenzione dell’Alzheimer, le misure che devo adottare influiranno sul resto mia vita – ha spiegato l’attore intervistato da Vanity Fair – È una cosa che mi ha portato a volermi prendere un po’ di tempo. Da quando ho concluso lo show, ho portato a termine ogni progetto per cui avessi firmato un contratto. Ora, una volta finito questo tour promozionale, tornerò a casa e avrò un bel po’ di tempo libero per stare con mia moglie e i miei figli».

Per l'attore è arrivata così una diagnosi di «avere dieci volte più possibilità di sviluppare l’Alzheimer rispetto alla media», notizia arrivata a seguito di una serie di test a analisi del sangue effettuata negli scorsi mesi.

Il messaggio sulla prevenzione

«Se questo può essere uno stimolo per le persone a prendersi più cura di sé stesse e anche capire che ci sono dei passi che si possono fare, sarebbe fantastico. La mia preoccupazione era che non volevo drammatizzare il tutto eccessivamente, per empatia o intrattenimento». Il 39enne cerca di trovare il lato positivo della questione. E in effetti aver scoperto così in anticipo la predisposizione alla malattia si ridurrà sicuramente la possibilità di contrarla: «Per me l’aspetto positivo è stato come, ‘Giusto, se non conoscessi queste informazioni (sull’Alzheimer), non avrei apportato le modifiche che ho apportato. Semplicemente non ne ero a conoscenza, quindi ora sono grato di avere nel mio arsenale il tipo di strumenti per prepararmi al meglio e impedire che le cose vadano in quella direzione».

