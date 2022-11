Umberto Tozzi: «Ho avuto un tumore alla vescica, durante la chemio ho preso il Covid per la terza volta»

«Ho avuto un problema di salute importante. Un tumore alla vescica. E poi, durante la chemio, ho preso il Covid per la terza volta. E mi è venuta una grave infiammazione polmonare». Lo racconta Umberto Tozzi al Corriere Della Sera.

Valerio Scanu confessa: «Sono stato male, mi hanno asportato mezzo polmone»

Valentina Ferragni e il tumore: «Non è stata una passeggiata». La cicatrice a un anno dall'operazione



«Ad aprile il mio cardiologo mi ha prescritto un’ecografia addominale. Doveva essere routine. Invece mi hanno trovato il male. È stato un periodo davvero difficile, adesso per fortuna ne sono fuori, un mese e mezzo fa mi hanno detto che sono guarito e incrociamo le dita».«Queste cose qui ti cambiano la vita. La tua e di chi ti sta accanto. Mi sentivo perso, avevo paura di non poter mai più salire su un palco. Mia moglie Monica è stata fondamentale. Non mi sono mai arreso. Prima e dopo l’intervento, durante le terapie, che non sono una passeggiata. Finché non accade a te, il cancro sembra un problema lontano. Poi nella testa si resetta tutto: i valori, le priorità, le cose che contano. E anche quando guarisci, il trauma ti resta dentro».



Come sta ora





Le canzoni più famose

Nel 1974, a 22 anni, compose «Un corpo e un’anima» per Wess e Dori Ghezzi.

«Un giorno io e Damiano Dattoli ci siamo messi lì a scrivere e boh, ci è venuta questa cosa qui. Vinse Canzonissima, ma lo scoprii dal tg. Non pensavo di cantare, mi convinse Alfredo Cerruti della Cgd di Caterina Caselli. Andai a Firenze da Giancarlo Bigazzi, buttammo giù qualche canzone. “Un disco? Io? No, grazie”. Non avevo nessuna voglia di fare la star».

E Ti amo? «Suonava bene, anche ripetuto così tante volte. La scrissi in un pomeriggio. Le canzoni non nascono da niente di particolare, nascono e basta. Certo ci vuole il talento, ma anche fortuna. Non esiste una ricetta, come per una salsa».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Novembre 2022, 09:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA