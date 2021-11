Bruce Willis alla missione Dart? La star di Armageddon invitato «nell'interesse della sicurezza planetaria»

Il protagonista di 'Armageddon' potrebbe aver partecipato all'operazione Dart, la prima missione Nasa per tentare di deviare un asteroide. I funzionari statunitensi hanno a lungo 'invocato' il nome di Bruce Willis «nell'interesse della sicurezza planetaria». Lo rivela il sito Deadline Hollywood raccontando che, mentre la Nasa lancia la sua prima missione di prova per reindirizzare un asteroide non minaccioso per la Terra, l'amministratore del dipartimento Bill Nelson ha detto che l'agenzia ha invitato Willis al lancio, ma che la stella di Hollywood non sarà lì. Data la memorabile interpretazione di Willis in 'Armageddon', «Non volevamo perdere quella connessione», ha aggiunto Nelson. Tuttavia se Willis è nel sud della California, secondo quanto afferma Deadline, non è del tutto escluso che abbia preso parte al lancio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Novembre 2021, 21:01

