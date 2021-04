Anthony Hopkins vince l'Oscar a 83 anni: «Non me l'aspettavo». E omaggia Chadwick Boseman VIDEO

È un Anthony Hopkins emozionato quello che stamane è apparso in un video, dalla sua casa del Galles, esprimendo la sua gratitudine all'indomani della vittoria agli Oscar come migliore attore protagonista per 'The Father'. «Buongiorno. Sono nella mia casa in Galles, e ad 83 anni non mi aspettavo di ricevere questo premio, davvero non me l'aspettavo», dice l'attore, già premio Oscar nel 1992 per Il silenzio degli innocenti.

Oscar 2021, Anthony Hopkins vince come migliore attore e non ritira la statuetta: scatta la polemica

«Sono davvero grato all'Academy, grazie», scandisce Hopkins. Che si prende un momento per rendere omaggio allo scomparso Chadwick Boseman, l'attore afroamericano (già visto in Black Panther) venuto a mancare a dicembre per un brutto male al colon e candidato all'Oscar come migliore attore protagonista per il suo ruolo in 'Ma Rainey's Black Bottom'. «Vorrei rendere omaggio a Chadwick Boseman, che se ne è andato da noi troppo presto», dice Hopkins. Che conclude: «Ancora grazie, mi sento privilegiato e onorato».

Sir Anthony Hopkins pays tribute to Chadwick Boseman and express his gratitude for the Best Actor award he won at the Oscars. pic.twitter.com/BWkRGb6G0i — Filmatic (@itsFilmatic) April 26, 2021

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 11:42

