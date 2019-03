Luciana Littizzetto aspirante sposa a C'è posta per te, tra i pretendenti Gabriel Garko che lancia una frecciatina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima storia dvede come protagonista. Maria De Filippi la presenta come una sua amica che ha sempre espresso il grande desiderio di sposarsi, pur non avendolo mai realizzato. La conduttrice mostra alla Littizzetto i 4 pretendenti da lei scelti per le nozze:e Brando, un ragazzo molto giovane.Primo a parlare è Gabriel Garko che non manca l'occasione per lanciare una frecciatina alla Littizzetto, dicendo che è felice all'idea di poterla far stare zitta per qualche tempo e quando la comica si ribella ironicamente lui precisa, sempre sorridente, che lei di lui ha parlato abbondantemente. Luciana ironizza sull'essere sex symbol dell'attore quando Maria mostra il suo calendario tra le risate del pubblico. Arriva in studio il secondo "candidato", Francesco Monte, e la Littizzetto lancia subito una freccciatina sullo scandalo dell'Isola: «Ciao Francesco, ti presento Maria, detta anche marijuana, dovrebbe piacerti». Il terzo ad entrare è Gianluca Vacchi con il quale si esibisce in un balletto e infine entra il signor Brando che si presenta nudo con solo un asciugamano in vita. Maria insiste più volte nel dire che Luciana e Brando si conoscono, ma la comica smentisce. In trasmissione Brando abbassa l'asciugamano e riconosce il protagonista di una pubblicità.Luciana fa una serie di domande a tutti e 4 per capire il grado di affinità, ovviamente in modo molto ironico e tra le risate del pubblico. La Littizzetto afferma di essere convinta a sposare tutti e quattro.