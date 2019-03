Isola dei Famosi 2019, si ritira anche Ghezzal. Televoto annullato

di Alessio Esposito

Ultimo aggiornamento: 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo Jo Squillo, un altro concorrente abbandona l' Isola dei Famosi . Si tratta di Mohamed Ghezzal, il cui ritiro ha costretto la produzione del reality di Canale 5 ad annullare il televoto. L'ex calciatore, infatti, questa settimana era a rischio eliminazione insieme a Luca Vismara e Aaron Nielsen. Ghezzal - secondo quanto rivelato dal sito ufficiale dell'Isola dei Famosi - ha cominciato a sentire forte la mancanza della famiglia, tanto da decidere di lasciare anzitempo l'Honduras.L'ex calciatore si ritira dal gioco dopo aver trascorso 44 giorni sull'Isola. Nel corso della sua permanenza in Honduras, Ghezzal ha dapprima stretto una forte amicizia con Marco Maddaloni, poi si è invaghito della modella Ariadna Romero. Gli ultimi giorni sono stati però molto duri per l'algerino che, dopo alcuni momenti di tensione con gli altri naufraghi, ha capito di non poter più rimanere nel reality.