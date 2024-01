C'è posta per te, il figlio (geloso) non accetta il nuovo compagno della mamma. L'ira dei social: «Puntata sul maschilismo?»

di Dajana Mrruku

Debora ha deciso di chiamare C'è posta per te perché da un anno non parla con il figlio minore Santino. Lei ha deciso di divorziare dal marito dopo aver incontrato un uomo che le ha fatto mettere in dubbio 25 anni di matrimonio non proprio rosa e fiori. Una votla tornata dalla vacanza al mare con i figli e ha preso la sua decisione: la separazione ufficiale.

Mentre la figlia maggiore Naomi ha compreso la situazione e ha appoggiato la scelta della mamma, Santino non si è mai capacitato di ciò che è successo. Quando Debora ha confessato ai figli della relazione con il suo nuovo compagno, il figlio non è riuscito ad accettare la realtà: dopo una sceneggiata dell'ex moglie dell'uomo, Santino ha deciso di non rivolgerle più la parola, ma non solo. Il papà (ed ex marito di Debora) torna nella casa dove abitavano insieme e caccia la moglie, insultandola, con l'appoggio proprio del figlio.

La discussione

Mamma e figlio non si parlano da oltre un anno, nonostante Debora continui a mandare messaggi su Whatsapp a Santino che confessa, «ho archiviato la chat, ma qualche volta vado a leggere e mi sale la rabbia».

Poi ancora: «Mamma non c'è stata, all'inizio abbiamo dovuto cucinare da soli, lavare i panni, stirare. Era uno stress in più», finché non è tornata a far visita ai figli e sistemare la casa saltuariamente. «È la donna che decide se farsi corteggiare o meno. Per amore della famiglia forse... Mi ha colpito che il compagno ha 10 anni in meno di lei», ha rivelato Santino, suscitando il gelo nello studio e sul web. Maria De Filippi riesce a far ragionare il ragazzo che decide, finalmente, di aprire la busta ad una sola condizione: non vuole conoscere il nuovo compagno della mamma.

La reazione sui social

La storia di Santino ha riportato a galla alcune tematiche che, purtroppo, sono molto ricorrenti nel programma: figli che non riescono ad accettare che le loro mamme, una volta separate dai mariti, si possano rifare una vita. E sono proprio queste mamme a dover fare il primo passo verso i loro figli. «Questa sera puntatona sul maschilismo!» commenta un utente su X riguardo la storia in questione.

la madre si rifà una vita, il figlio non le parla ed è lei a dover chiedere scusa????? #CePostaPerTe — mangiaqueen🦄💜 (@purplesoulbaby) January 13, 2024

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Gennaio 2024, 00:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA