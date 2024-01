Giuseppe e Antonia sono i genitori di Maddalena e Francesca e da quattro anni non hanno rapporti con loro. La seconda storia di C'è posta per te della serata è quella di una famiglia divisa a metà, da una parte i genitori, dall'altra le figlie che hanno lasciato l'Italia per andare in Germania dai loro fidanzati. Maddalena e Francesca, tuttavia, non riescono a passare oltre e riprendere i rapporti con i genitori.