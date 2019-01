C'è posta per te

L'amore tra mamma e figlio supera anche il tempo... Finalmente Antonio e Maria Rosaria possono abbracciarsi! #CePostaPerTe pic.twitter.com/o2qY15D6Uk — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 26 gennaio 2019

ha raccontato la storia di Antonio, un uomo che ha scritto al programma di Canale 5 per incontrare la madre biologica. Quando la donna si è presentata in studio laè stata costretta a "censurarla", gesto molto apprezzato dal pubblico.Antonio, che ha scritto a C'è posta per te , pur essendo cresciuto in una famiglia meravigliosa, ha sempre covato il desiderio di conoscere la sua madre biologica, così ha pensato di rivolgersi alla redazione anche grazie all'incoraggiamento dei figli. È così che in studio è arrivata, la vera madre di Antonio, che ha cercato di spiegare al pubblico e a suo figlio il motivo dell'abbandono. Il racconto diè ricco di dettagli molto intimi, ed è proprio per questo chel'ha bloccata, invitandola a interrompere per tutelare la sua sfera privata.Il gesto dellaè stato molto apprezzato dal pubblico, che ne ha elogiato correttezza e sensibilità.