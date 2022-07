Nancy Brilli scrive su Leggo: «Altro che Tinder, fallo arruolare»

@commentimemorabili ci riporta alla lettera di Maria ormai sfinita: Ho iscritto a sua insaputa mio figlio su Tinder. Ormai non lo sopporto più, vedere questo essere girare in mutande per casa, emettendo rumori da ogni suo orifizio, bevendo a collo da ogni bottiglia, pure quella dell'olio, lascia calzetti catalogabili come rifiuti chimici in giro ovunque Sono disperata, prendetevelo!! Ha pure lati positivi, per esempio non perde pelo, è pure pelato sto coso! Se ve lo portate a cena, ve la pago io E se non lo fate più tornare vi giro pari pari la mia pensione!.

Maria cara, mi hai fatto troppo ridere Ma mandalo a lavorare! Caccialo fuori, che ne so, fallo arruolare! Altro che dar via la tua pensione, un calcione sotto coda e pedalare. Ti sarai fatta un mazzo così per crescerlo, è ora che sia responsabile di se stesso. Fatti solo una domanda: come siete arrivati a questo? E quante gliene hai passate lisce? Ciò detto assolviti, e usa la stanzetta per farti, che so? Uno studiolo, una palestrina ajurvedica, una serra, che il giardinaggio rilassa tanto. Comincia a goderti la vita, vedrai, secondo me starete meglio tutt'e due.

(brillisevuoi@leggo.it)

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Luglio 2022, 06:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA