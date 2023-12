Wanda Nara, dopo il trionfo a Ballando va in vacanza con i figli: ecco dove. Ma arriva il contrattempo (per Icardi)

di Cristina Siciliano

La trionfante vittoria a Ballando con le stelle ha segnato l'inizio di un ritorno brillante per Wanda Nara alla sua vita quotidiana. Dopo il trionfo sul palcoscenico, la showgirl argentina è tornata al fianco dei suoi cinque figli e del marito Mauro Icardi per trascorrere le vacanze natalizie. E proprio nelle ultime ore, la Wanda Nara è volata con i suoi cinque figli a Riyad, in Arabia Saudita. Un viaggio per sostenere Mauro Icardi e il suo Galatasaray, impegnato nella Supercoppa di Turchia che all'ultimo è stata cancellata.

Wanda Nara su Instagram

Wanda Nara ha pubblicato moltissimi video e foto nelle sue Instagram stories che mostrano i primi momenti e l'arrivo della showgirl e dei suoi cinque figli in Arabia Saudita. «I miei figli mi chiamano in continuazione in un minuto non smettono di dire "Mamma" e "Mami"».

Una mamma sempre carica di forze e lo si evince anche dai video che Wanda ha pubblicato nelle sue Instagram stories. Una famiglia allegra e molto unita, che si diverte a fare incetta di caramelle in un supermercato del posto.

Il Natale

Wanda Nara è volata a Insanbul per trascorrere il Natale con la sua famiglia e per riabbracciare suo marito Mauro Icardi e i suoi figli. E mentre alle sue figlie ha regalato una maxi-casa delle bambole, la showgirl con suo marito ha trovato anche il tempo di girare uno spot promozionale di coppia.

