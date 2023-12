Guillermo Mariotto, la rivelazione sul papà violento: «Ha reso un inferno la vita di mia mamma»

di Luca Uccello

L'edizione numero 18 di Ballando con le stelle si è conclusa con il successo di Wanda Nara e Guillermo Mariotto è tornato ai suoi impegni nella maison Gattinoni, dove continua a disegnare abiti da favola. Forse perché la sua infanzia non lo è stata. Per niente. «Ho avuto un padre violento - racconta a Nuovo Tv - molto geloso di mia madre, una donna bellissima e intelligente: le ha reso la vita un inferno».

Papà e mamma, racconta il giudice di Milly Carlucci «si sono separati dopo quattordici anni di matrimonio e, nonostante tutto, mia madre è riuscita a crescere sei figli da sola, si è laureata, è diventata medico e ci ha insegnato l’amore e il rispetto per gli altri. Io e i miei fratelli abbiamo vissuto per anni nella paura».

L'ha aiutato la Fede. «Me l’ha trasmessa mia nonna Leonor, infermiera, che ha sempre pregato per me: sono nato con la milza più grande del normale, propenso a sviluppare la leucemia e avevo bisogno di cure particolari. Sono qui grazie alle preghiere della nonna e a un santo miracoloso, il Nazareno di San Paolo».

Per rivedere Guillermo Mariotto in televisione forse non bisognerà aspettare la prossima edizione di Ballando con le stelle.

Ma le cose cambiano. E anche Mariotto ha cambiato idea: «Se penso a come sono andate le cose, credo che fosse già tutto scritto: un giorno, diciotto anni fa, ero in treno. Ricevo una telefonata da Massimo Romeo Piparo, autore di Ballando. Stava lavorando con Milly alla prima edizione del talent. Non prendeva bene il telefono e non riuscivo a capire che cosa mi stesse chiedendo. Ho pensato che mi volesse proporre un’ospitata e ho accettato». Poi racconta ancora a Nuovo tv si è reso conto che la proposta era un'altra. «Quando sono tornato in sartoria, qualche giorno dopo, tutti, tranne me, sapevano di questo mio nuovo ruolo...».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Dicembre 2023, 20:00

