Ballando con le Stelle, l'ex giudice: «I primi anni erano più fedeli alla danza. Oggi è tutto cambiato»

di Marta Goggi

Era il 2005 quando Roberto Flemack insieme a Heather Parisi, Amanda Lear e Guillermo Mariotto faceva il giudice nella prima edizione di Ballando con le Stelle. Da allora ci sono poi state 18 edizioni, ma secondo Flemack qualcosa è cambiato, secondo lui: «Le prime edizioni erano più fedeli alla danza».

Le sue parole

Roberto Flemack ha raccontato a Tv Blog la sua esperienza come giudice a Ballando: «Ero coordinatore del settore arbitrale e la produzione contattò la Federazione per capire se ci fosse la possibilità di coinvolgere un tecnico. Mi illustrarono il progetto e accettai. Partecipai alle prime due edizioni, fino a quando non decisero di sostituire i giurati. Lo decise la produzione. Si voleva modificare con maggiore frequenza l’apparato della giuria, rimase solo Mariotto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Dicembre 2023, 17:14

