Ballando, furiosa lite in strada tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen: colpa di Osvaldo?

Giovedì 23 Maggio 2019, 16:36

Chi ha passato intere giornate in palestra e negli studi di Ballando con le stelle è sicuro: trac'è solo una grande intesa, nata grazie all'impegno quotidiano della coppia per andare il più avanti possibile nella trasmissione del sabato sera di RaiUno. L'indiscrezione di Dagospia, però, continua a far discutere: i due sono sempre più in sintonia e la cosa non può far piacere a, altro ballerino della trasmissione (in gara con Suor Cristina) e fidanzato della collega.Nei giorni scorsi si era parlato di unofurioso per l'idea della produzione di mandare l'ex calciatore e la maestra/compagna di ballo all'estero per una clip promozionale del programma. Oradei avrebbe minacciato di lasciare il programma, dopo aver parlato con Milly Carlucci, nel caso in cui la coppia fosse partita per l'estero senza di lui. Il settimanale Oggi, però, parla di una furiosa lite tra i due fidanzati, all'esterno di un ristorante romano dove la coppia si trovava a cena, proprio insieme astanno insieme da circa 11 anni, dopo essersi conosciuti ad un prestigioso concorso di ballo in Gran Bretagna. La stabilità della coppia, però, ora sembra essere messa a dura prova dalla presenza di Osvaldo. La rivista di gossip ha parlato così della lite, all'esterno di un ristorante in zona Prati: «Ogni quarto d’ora dal locale, uscivano. Da soli. Fumavano, erano rilassati, pieni di sorrisi, il ritratto della complicità., a distanza, li seguiva con l'occhio: aveva l’aria sospettosa e contrariata». Solo dopo, la coppia avrebbe avuto un lungo e acceso diverbio, in cui non sono mancati momenti di tensione e grida.