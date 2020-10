Ballando, il gesto choc di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro fa infuriare la giuria. Poi la scelta inaspettata: «Ci ritiriamo»

di E.C.

Ballando con le Stelle , la scelta di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro spiazza la giuria. Poi la scelta inaspettata: «Ci ritiriamo». Pochi minuti fa, è andato in onda un confronto acceso tra la coppia Isoardi-Todaro e la presidente della giuria Carolyn Smith. I concorrenti sono stati chiamati a esibirsi in una prova speciale a tema Halloween, ma al momento di scendere in pista Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono rifiutati di ballare.

È il maestro a prendere la parola: «Ho deciso che io ed Elisa non parteciperemo alla prova speciale. Elisa ha ancora il tutore al piede, preferisco non prendere punti piuttosto che rischiare che si faccia male». A questo punto, Milly Carlucci dà la parola alla presidente Carolyn Smith: «Mi dispiace, ma è la terza volta che succede. Prima è stato male Raimondo e poi Elisa. Una coppia non può scegliere di non ballare. Mi dispiace, ma devo darvi una penalità -10».

Raimondo Todaro accetta la decisione della presidente di giuria: «Preferisco il -10, piuttosto che fingere di fare qualcosa in pista e prendere zero. È più corretto anche nei confronti degli altri concorrenti». Non è tutto. Al momento della prova principale, Raimondo Todaro comunica ai giudici: «Noi ci ritiriamo, Elisa non è in grado di ballare. Speriamo che si rimetta per la prossima puntata e che riusciamo a essere ripescati». Conclude Elisa Isoardi: «Questa decisione mi costerà anni di analisi, ma ho una distorsione grave al piede, è giusto così».

