Raffaella Mennoia e le anticipazioni di "Amici": «Insultate chi le pubblica»

Raffaella Mennoia contro le anticipazioni in rete di “Amici”. Da quando il serale di “Amici” non gode più della diretta, il fenomeno delle anticipazioni del programma su internet dilaga a macchia d’olio. Raffaella Mennoia, storica autrice delle trasmissioni di Maria De Filippi, si schiera al fianco di molti telespettatori critici e dal social si dice infuriata per quanto accade praticamente ogni settimana: “Non prendetevela con noi, ma insultate quei geni che le pubblicano a discapito del lavoro di tutti quanti”.

Amici, Raffaella Mennoia e le anticipazioni: "Insultate chi le pubblica"

“Amici” non va più in diretta e le anticipazioni del programma vanificano l’effetto sorpresa e l’attesa per la sfida degli alunni. Questa pratica è invisa a molti telespettatori e anche, evidentemente, a Raffaella Mennoia, autrice dei programmi di Maria De Filippi. Dal social Raffaella Mennoia ha risposto a chi le chiedeva spiegazioni proprio circa le anticipazioni del talent: “Vorrei rispondere – ha fatto sapere nelle stories del suo account - a tutte le persone che sistematicamente mi chiedono perché mettiamo le anticipazioni. Lo dovete chiedere a quei geni che puntualmente le pubblicano per far salire le loro pagine Instagram e i loro social a discapito del lavoro di tutti quanti. Quindi io che cosa posso dirvi, non guardate i social? E’ impossibile e non so come aiutarvi. Insultate chi pubblica le anticipazioni…”.

Le anticipazioni di “Amici” sono fatte da “infiltrati” (“Non partono da noi, ma dalle persone che vengono a vedere il programma, a volte anche da altri canali) e per Raffaella Mennoia la soluzione esiste: “C'è evidentemente un vantaggio mi auguro perlomeno economico, sennò non capisco davvero che gusto c’è. (…) Iniziare ad insultare le pagine che pubblicano le anticipazioni può essere un modo. Anzi, se voi mi segnalate un po’ di pagine seguite che mettono le anticipazioni e qualcuno ci segnala che cifra intascano a fine mese, voi sapendo che tutto questo viene fatto per un tornaconto economico magari non le seguite più…”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 20:03

