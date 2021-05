Max Giusti verso Tv8, Enrico Papi a Mediaset

Vado al Max, vado a gonfie vele. Potrebbe essere questo il nuovo inno di Tv8 dopo i buoni risultati nella fascia access prime time con Guess My Age e in prima serata quando sono andate in onda Italia's Got Talent e le partite dell'Europa League. Buoni ascolti che hanno risollevato la media giornaliera dopo il flop della fascia mattutina.

L'emittente generalista del gruppo Sky si prepara a un cambio della guardia nel game più seguito. Deve rimpiazzare Enrico Papi che ha fatto le valigie per volare a Mediaset, dove in autunno condurrà Scherzi a Parte. Alla guida di Guess My Age (e probabilmente in cantiere c'è anche un altro format) arriva Max Giusti.

Il popolare conduttore lascia la Rai per approdare a Tv8. A quanto pare il contratto sta per essere perfezionato in queste ore. Non a caso nei giorni scorsi Giusti aveva declinato l'invito per partecipare come ospite nel programma di Rai2, Anni Venti, perché sapeva di lasciare Viale Mazzini a breve. Di recente su Rai2 Giusti ha condotto e riportato al successo il programma Boss in Incognito mentre in precedenza si era distinto su Rai1 alla guida di oltre mille puntate di Affari Tuoi.







