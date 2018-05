Amici, Lauren vince la categoria ballo nella finale contro Bryan. Le altre sfide della serata​

Romina ha cambiato le parole di felicità .. facendo una chiarissima frecciatina a Barbara, non dimentichiamo come la "conduttrice" affondi sempre con il tatto di un elefante nella vita privata di Albano e Romina, dando sempre spazio alla Lecciso #adiosgf15 — Irie (@likeirisheyes) 19 maggio 2018

È risaputo che la D'Urso tifa per la Lecciso. Costanzo poi ha avuto parole dure per il GF di quest'anno — barbara 💖 (@memole73) 19 maggio 2018

No, non sono tuoni. È la Lecciso che digrigna i denti. #amici17 — Stegosauro (@Stegosauro) 19 maggio 2018

Queen Mary fa vedere l'intervista di Romina da Maurizio in cui si dichiara ad Albano

E LOREDANA LECCISO MUTA #Amici17 — mari (@amaricord) 19 maggio 2018

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tutti pazzi per, che sul palco di Amici hanno offerto una versione ispirata al rap di Felicità, uno dei brani più celebri della coppia. Dopo la performance, però,si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa, puntualizzando a Romina: «Non ho un, ma une penso che sia una persona perbene». La padrona di casa, evidentemente, non ha gradito quanto cantato da Romina nel testo alternativo proposto sul palco.Nella, infatti, Romina ha cantato: «Felicità è una televisione che non sia di parte, non abbia padroni, conduttori venduti per vile denaro che per brama di audience estinguono il caro, estinto o no, che cosa vi importa? Le buste di sponsor son sotto la porta, gli spazi venduti al miglior offerente e il pubblico ormai sempre più insofferente».Dal testo scritto da Romina, si deduce un chiaro attacco al Grande Fratello e a. I più maligni tra gli utenti di Twitter hanno pensato che l'attacco alla D'Urso possa essere motivato dall'ottimo rapporto tra la conduttrice e. Ad ogni modo la De Filippi, per tutelare l'azienda, ha dovuto fare quella precisazione difendendo se stessa ed il proprio editore.