Amici, Al Bano compie 75 anni: per regalo una torta gigante

Amici, Al Bano e Romina sul palco. La De Filippi stizzita: «Non ho padroni, ma solo un bravo editore»​

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Impegnato ad Amici con la sua, ha rischiato di non poter festeggiare il compleanno. Oggi, 20 maggio 2018,compiee, per l'occasione, una volta scattata la mezzanotte,ha deciso di omaggiarlo con degli auguri molto speciali. Mentreha cantato, una gigantesca torta mimosa ha fatto la sua comparsa in studio.«Dovevo aspettare 75 anni per avere una torta così», ha detto Al Bano sul suo gusto preferito. Il cantautore ha condiviso la torta anche con Gerry Scotti, Romina Power e la figlia Romina Jr. Dopo aver ricevuto gli auguri da parte della mamma, Iolanda, e della sorella, c'è stato anche un altro messaggio, molto speciale, della figlia, che dieci giorni fa lo ha fatto diventareSulla torta c'era la scritta "Tanti auguri nonno", Al Bano spiega il motivo: «Non ho nulla contro la parola nonno, ma c'è una doppia negazione che non mi piace. Ho scoperto che inchiamano ye ye il nonno, mi piace molto di più, miodovrà chiamarmi così». Romina Power ha commentato divertita: «La verità è che odia essere chiamato nonno ed è dovuto arrivare fino in Cina per scoprire un termine del genere». Al Bano ha ribattuto: «Be', questa è la tua versione».