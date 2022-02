Amici 21, Raimondo Todaro polemico con Alessandra Celentano e il pubblico chiede provvedimenti

Puntata di fuoco per Raimondo Todaro e Alessandra Celentano ad Amici 21. Dopo settimane di frecciatine e frasi lasciate a metà, domenica pomeriggio i due maestri hanno confermato le voci che li volevano sempre più in disaccordo sul destino di Mattia Zenzola, fermo da diverse settimane per un brutto infortunio.

Mattia Zenzola.

L'incidente, che ha bloccato per oltre due mesi il ragazzo, non ha permesso ai maestri di valutarlo in sfida con i suoi compagni e, con il serale ormai alle porte, gli interrogativi su di lui non sono pochi.

A ribadirlo più di una volta è stata proprio Alessandra Celentano, che in queste settimane non ha mai perso occasione per farlo presente a Todaro, con toni spesso parecchio accesi. Domenica sembrava però la giornata giusta per rivedere Mattia all’opera, dato che dai medici aveva ricevuto il "via libera". Da qui l'idea della Celentano di proporgli subito una sfida.ù

La frase infelice di Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano

A quel punto Raimondo Todaro, maestro di Mattia, non ci ha visto più e, contrariato dalla scelta della collega, a suo parere troppo penalizzante per un ragazzo reduce da un lungo infortunio, si è opposto. A quel punto Alessandra Celentano ha affermato con tono fortemente polemico: «Vediamo se ci arrivi al serale».«Se non lo investi prima tu con la macchina, lui ci arriva al serale», ha risposto l'ex maestro di Ballando con le Stelle.

L'uscita di Todaro non è piaciuta alla Celentano e nemmeno al pubblico in studio e da casa, che sui social ha chiesto provvedimenti nei confronti dell'ex ballerino di Ballando con le stelle

